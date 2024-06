Ford Explorer Ev: 3 potenze e tagli batterie, 2 allestimenti

Dimensioni pensate per il mercato europeo, alimentazione elettrica, tre tagli di batterie, trazione posteriore o integrale, due livelli di allestimento, la Ford Explorer Ev è "in produzione dal 4 giugno nel nuovo impianto tedesco di Colonia, in pre lancio da luglio e sarà sulle strade italiane da settembre", spiega Luca Caracciolo - direttore marketing e vendite auto di Ford Italia.

"Con 4,47 metri di lunghezza - prosegue il dirigente dell'Ovale Blu - è un Suv compatto, perfetto per i clienti del nostro Paese. Abbiamo scelto di commercializzare due versioni: Explorer ed Explorer Premium. Tre i livelli di potenza disponibili: 170, 286 e 340 cavalli. Le batterie sono da 52, 77 e 79 kWh che assicurano un'autonomia sino a 602 km e sono in grado di rimuovere l'ansia da ricarica anche per gli automobilisti più scettici nei confronti delle vetture elettriche".

Come da tradizione Explorer, la gamma include, appunto, sia le due sia le quattro ruote motrici, per offrire la massima libertà di scelta e di movimento. "La trazione integrale viene offerta per la versione da 340 Cv e batterie da 79 kWh - puntualizza Caracciolo -, per una guida anche divertente grazie a un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi".

Il listino di nuova Ford Explorer risulta interessante per articolazione. "I prezzi partono da 41.500 euro per la standard range con batterie da 52 kWh, in allestimento Explorer, che - chiarisce Caracciolo - sarà disponibile da settembre. La prima ad essere commercializzata sarà l'Extended Range - la versione a due ruote motrici e batteria da 77 kWh - con un prezzo di 49.000 euro, sempre per l'allestimento Explorer". Al vertice della gamma la 4x4, a 52.500 euro. Per le versioni Premium da aggiungere 3.000 euro, corrispettivo per il quale Ford offre in più, tra l'altro, cerchi in lega da 20" anziché da 19", proiettori sempre full led ma di tipo Matrix (adattivi e dinamici), portellone elettrico, luci ambiente multicolor, hi-fi Bang & Olufsen con sound bar con 10 altoparlanti.

Dotazione che si aggiunge al già ricco equipaggiamento dell'allestimento di ingresso che comprende anche i sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldabili, il volante riscaldabile, l'impianto multimediale, Apple Car Play e Android Auto senza fili e climatizzatore automatico bi-zona.

"Proponiamo Explorer fully equipped - conclude Caracciolo - con tutto di serie, a partire dal sistema Sync-Move, l'infotainment con schermo da 14,6 pollici regolabile in altezza per essere facilmente visibile con qualsiasi posizione di guida.

C'è la megaconsole centrale con volumetria utile di 17 litri.

Solo sei gli optional". Si tratta dei cerchi in lega da 21" (1.000 euro), del tetto panoramico in vetro (1.000 euro), della pompa calore ad alta efficienza energetica (1.250 euro), degli pneumatici all season (500 euro), della predisposizione per la rete di protezione per i cani (50 euro) e del gancio traino retraibile elettronicamente (1.000 euro).

Previsti anche due pacchetti accessori: il Drive Assistance Pack e il Sedili ergonomici AGR. Il primo, per 1.200 euro, offre telecamere con visione a 360 gradi, head up-display, sensori di parcheggio e assistenza al mantenimento del veicolo a centro corsia e al sorpasso. Il secondo, in listino a 500 euro, prevede poltrone anteriori certificate Agr con funzione massaggio.





