Kia incentiva la gamma elettrica in stock fino al 30 giugno

Kia risponde all'esaurimento degli ecoincentivi fornendo il proprio su tutta la gamma elettrica, che sarà valido fino al 30 giugno 2024 per tutte le vetture in stock. Così, nella rete di concessionari italiani oltre a Niro EV, potranno contare sull'agevolazione economica in questione anche le EV6 ed EV9, un vantaggio per il quale non è richiesto, necessariamente, un veicolo da rottamare.

Nello specifico, la Niro EV avrà un contributo dell'ecoincentivo Kia dal valore di 6.000 euro, anche senza rottamazione. Un vantaggio appannaggio sia dei clienti privati che di quelli business. Lo stesso contributo è valido anche per Niro PHEV nell'allestimento Business e Style con Eco pack, che rientrava nella fascia 1 degli incentivi statali. Per la EV6, invece, il contributo dell'ecoincentivo Kia può arrivare fino a 16.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease, anche senza rottamazione, e si rivolge sia a clienti privati che business.

Tornando alla proposta K-lease per i privati, questa parte da rate mensili di 259 euro al mese. Per EV9, infine, gli ecoincentivi Kia comportano un vantaggio fino a 8.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease, anche senza rottamazione.

Per i privati EV9 è disponibile con K-lease a partire da 699 euro al mese.

La scelta riflette la strategia globale del marchio: quella di diventare leader nella fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile, e di rendere i modelli elettrici ed elettrificati sempre più accessibili.



