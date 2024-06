Inizia viaggio italiano del nuovo suv compatto Opel Frontera

Come è stato annunciato in un evento per l'anteprima italiana che si è svolto a Milano, il nuovo suv compatto Opel Frontiera sta per iniziare il suo viaggio nel mercato nazionale. Si partirà dalle prevendite nelle prossime settimane e il lancio culminerà in autunno con le prima consegne.

Questo inedito modello Opel - che riprende il nome dell'iconico suv degli Anni '90 - sarà disponibile come Frontera Electric completamente a batteria (il prezzo partirà da circa 29.900 euro) che come Frontera Hybrid con sistema a 48 Volt proposto a partire da circa 24.500 euro (i prezzi definitivi verranno comunicati a breve).

"Quest'anno festeggiamo il 125mo anniversario della produzione automobilistica di Opel - ha detto durante l'evento milanese Federico Scopelliti, direttore Opel Italia - un periodo di 125 anni in cui siamo andati sempre avanti, offrendo ai clienti una mobilità innovativa, pratica e, soprattutto, accessibile. A questo proposito, il nuovo Opel Frontera è particolarmente forte: è altamente flessibile, spazioso ed elettrificato. E conquisterà nuovi clienti".

Nel nostro mercato Il nuovo Opel Frontera sarà proposto sia in versione ibrida con tecnologia a 48 Volt che in variante completamente elettrica. Frontera Hybrid ha un motore turbo a benzina da 1,2 litri che eroga 100 Cv e che è stato sviluppato appositamente per funzionare in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 Cv).

Il sistema comprende anche un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti ed è in grado di garantire un consumo di carburante ed emissioni di CO2 significativamente inferiori rispetto a un modello Ice convenzionale. Inoltre, Opel Frontera Hybrid sarà disponibile anche in una versione più performante con motore 1.2 turbo da 136 Cv.

Chi desidera viaggiare a zero emissioni locali potrà invece ordinare Opel Frontera Electric che, a seconda della batteria installata, è in grado di offrire un'autonomia di 300 oppure 400 km per la versione 'long range'.

Opel Frontera è caratterizzato da un design moderno e personale, che lo rende immediatamente riconoscibile. Per la prima volta su un modello di produzione, la Casa tedesca del Gruppo Stellantis ha inserito nel frontale di Fronterail nuovo logo Opel Blitz al centro della linea frontale definita Opel Vizor.

Il look funzionale e moderno con un'attenzione particolare all'essenziale prosegue senza soluzione di continuità negli interni. Guidatore e passeggeri usufruiscono di un abitacolo con volante di nuova concezione e due schermi digitali da 10 pollici affiancati.

A richiesta sono disponibili per i posti anteriori i nuovi sedili Intelli-Seats brevettati con una conformazione che allevia la pressione sul coccige. Il bagagliaio ha una capacità di oltre 450 litri che salgono con i sedili abbattuti fino a 1.600.

Previsti due allestimenti, che assicurano la massima chiarezza di scelta per i clienti. Il nuovo suv compatto di Opel sarà disponibile sia come Frontera che come Frontera GS. Già la versione di ingresso ha una dotazione di alto livello.

Spiccano l'infotainment multimediale con schermo touch a colori da 10 pollici e navigazione che costituisce una grande e unica superficie digitale con il quadro strumenti. E ancora la telecamera per controllare la zona posteriore. Frontera GS propone di serie anche le barre al tetto e i sedili riscaldati.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA