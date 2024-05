Auto, incentivi per Tesla Model 3 e Y a trazione posteriore

Gli incentivi auto, che entreranno in vigore a partire dal prossimo lunedì 3 giugno, potranno essere applicati ai modelli Tesla Model 3 trazione posteriore e Model Y trazione posteriore. Il piano di Ecobonus garantisce, infatti, fino a 13.750 euro di bonus con un veicolo da rottamare.

Dotate di serie di prestazioni da auto sportive, comfort e silenziosità, aggiornamenti software over-the-air inclusi a vita, funzioni remote e connettività con l'app Tesla, tetto in vetro panoramico, interni premium, pianificatore di viaggio, accesso alla rete di ricarica Supercharger e molto altro, una Model 3 o una Model Y a trazione posteriore partono rispettivamente da 26.740 euro e 28.940 euro, raggiungendo un livello di accessibilità senza precedenti, grazie alle nuove agevolazioni previste in Italia.



