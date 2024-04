Con Jeep Days vantaggi su tutta la gamma Suv

C'è ancora qualche giorno utile per mettersi al volante di un nuovo Suv Jeep con i vantaggi proposti dai Jeep Days, che fino al 20 aprile portano in concessionaria vantaggi su tutti i modelli della gamma.

L'iniziativa prevede la possibilità di scaricare scaricare i coupon Jeep Days dal sito ufficiale Jeep per usufruire di sconti di 1.000 euro per Avenger e-Hybrid, 2.500 euro per Avenger benzina, 3.500 euro per Avenger 100% elettrica, 6.000 euro su Renegade di ogni motorizzazione, ma anche 8.000 euro su Compass diesel ed e-Hybrid, 10.500 euro su Compass 4xe, 7.500 euro su Grand Cherokee 4xe, 12.500 euro su Wrangler 4xe e 10.000 euro su Gladiator.

La gamma Jeep è stata recentemente ampliata e rinnovata, con il lancio dei MY24 di Wrangler, Avenger, Renegade e Compass e con l'introduzione della tecnologia e-Hybrid su questi ultimi tre modelli. La nuova gamma e-Hybrid è importante per Jeep, perché testimonia la volontà del brand di offrire ai clienti la massima libertà di scelta.

Oltre al motore termico e a quello elettrico che contraddistingue Avenger, Jeep offre una terza scelta, che è anche un punto di passaggio e di accesso alla mobilità elettrica, ideale per coloro che non si sentono ancora pronti per il rivoluzionario passaggio all'elettrico. La nuove Jeep Avenger, Renegade e Compass e-Hybrid combinano elettrificazione e cambio automatico.



