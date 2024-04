Renault apre gli ordini per il nuovo Captur

Si aprono gli ordini per il nuovo Renault Captur in Italia, che sarà disponibile a partire da 22.550 euro nell’allestimento Evolution. La variante Techno avrà un prezzo d’ingresso di 24.550 euro, mentre il listino della versione Esprit Alpine partirà da 30.150 euro. Esteticamente presenta un design con un frontale inedito e distintivo, grazie ai gruppi ottici anteriori full LED, alla calandra sfaccettata con logo Nouvel’R e al cofano più alto e orizzontale. Inoltre, sul nuovo Captur la copertura dei fari posteriori è diventata trasparente ed il diffusore è stato rivisitato per donare più carattere.

L’evoluzione continua nell’abitacolo dove, al posto della pelle, sono stati utilizzati tessuti riciclati in una percentuale che supera il 26% per le sellerie della versione esprit Alpine. L’interno vanta anche il sistema multimediale OpenR Link con il nuovo touchscreen verticale da 10,4 pollici disponibile su tutte le versioni, e con Google integrato con Android Automotive 12, di serie, a partire dalla versione techno. Quattro le motorizzazioni offerte sul nuovo Captur il TCe 90, il TCe 100 GPL, il mild hybrid 160 EDC e l’E-Tech full hybrid 145.

