Listino aggiornato per Nuova Hyundai Kona Electric

Si aggiorna il listino della nuova Hyundai Kona Electric. La seconda generazione del B-SUV 100% elettrico della casa coreana, introdotta nell'ultima parte del 2023, grazie all'aggiornamento della gamma garantisce l'accesso all'Ecoincentivo governativo anche con la batteria più capiente.

Secondo lo schema incentivi 2024 in attesa di entrata in vigore, che prevedono fino a 13.750 euro di contributi statali, nuova Kona EV 64,8 kWh Exclusive con EcoPack con 510 km di autonomia Wltp, risulterà accessibile a un prezzo di 27.700 euro, che sarà possibile ridurre ulteriormente grazie ai contributi Hyundai in caso di finanziamento.

Con l'aggiornamento del listino fanno il loro debutto anche due nuove batterie, ovvero quella di ingresso, ora da 48,6 kWh, che vede un aumento dell'autonomia a 380km (Wltp) ed è abbinata a un motore elettrico da 135 CV / 99 kW, oltre alla batteria più capiente che passa invece a 64,8 kWh ed è abbinata a un potente powertrain da 204 CV/150 kW, capace di garantire percorrenze di 510km (Wltp). Nel nuovo allestimento di volume Exclusive, Kona Electric presenta poi una dotazione completa. Di serie il doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3 pollici e infotainment touchscreen Tft Lcd (12.3") con navigatore, Bluetooth, Apple CarPlay, AndroidAuto, retrocamera, servizi Hyundai Live e aggiornamenti software over-the-air.

Completa è anche la dotazione di sicurezza attraverso i sistemi Adas Hyundai Smart Sense come il Sistema di mantenimento al centro della corsia, l'Highway Driving Assist, il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction turning protection.

L'allestimento Exclusive è disponibile da 38.300 euro con la batteria da 48,6 kWh, e da 41.300 euro con la batteria da 64,8 kWh. Al vertice del nuovo listino si posiziona l'allestimento N Line, al debutto nel mercato italiano, che porta la sportività ispirata al motorsport per la prima volta su un modello Hyundai 100% elettrico. L'allestimento N Line è disponibile a partire da 45.500 euro in abbinamento alla batteria da 64,8 kWh.



