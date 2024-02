Nuove versioni ibride alla spina per la Porsche Panamera

Cresce la gamma di Porsche Panamera grazie alle nuove varianti ibride plug-in denominate, rispettivamente, 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid. Già ordinabili, e con consegne previste nel secondo trimestre del 2024, hanno prezzi, per il mercato italiano, che partono da 127.988 euro per la Panamera 4 E-Hybrid, e da 139.565 euro per la Panamera 4 E-Hybrid Executive, mentre la versione 4S E-Hybrid è proposta con un costo di partenza di 143.549 euro.





Nello specifico, la Panamera 4 E-Hybrid presenta un nuovo sistema ibrido abbinato ad un motore a benzina V6 biturbo da 2,9 litri rivisitato per una potenza di sistema di 470 CV e 650 Nm di coppia massima. Le prestazioni indicano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi ed una velocità massima di 280 km/h, oltre ad un'autonomia in modalità elettrica che sale a 96 chilometri nel ciclo WLTP. La Panamera 4S E-Hybrid, invece, può contare su di una potenza di sistema di 544 CV ed una coppia massima di 750 Nm, per performance superiori, come testimoniano l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 3,7 secondi, e la velocità massima di 290 km/h.

Oltre ad un'autonomia in elettrico più ampia, garantita dal nuovo motore elettrico da 190 CV e dalla sua capacità di recupero che arriva fino ad 88 kW; le nuove Panamera E-Hybrid, grazie al nuovo caricatore a corrente alternata da 11 kW consentono di recuperare i 25,9 kWh di energia del pacco batteria in 2 ore e 39 minuti.

Tutte le varianti della nuova Panamera sono dotate, di serie, di sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori ed ammortizzatori a doppia valvola. Inoltre, possono essere equipaggiate con l'innovativo sistema di sospensioni attive Porsche Active Ride, che prevede, per ogni singolo ammortizzatore, una pompa idraulica ad azionamento elettrico alimentata da un sistema a 400 Volt.

A livello di dotazione, la Panamera 4 E-Hybrid comprende, di serie, i cerchi da 19 pollici, le pinze dei freni nere, ed i fari a LED con tecnologia Matrix, ed offre, a richiesta, l'innovativo sistema di luci a LED con tecnologia Matrix HD. La Panamera 4S E-Hybrid, invece, si distingue per i cerchi da 20 pollici Panamera AeroDesign, per i terminali di scarico Sport argentati, e per le pinze dei freni rosse. Mentre presenta, tra gli optional, le pinze dei freni in tinta verde acido e nero, ed i freni carboceramici con dischi da 440 millimetri sull'asse anteriore e 410 millimetri su quello posteriore, abbinati ai cerchi da 21 pollici, in alternativa all'impianto frenante di serie con pinze dei freni a dieci pistoncini sull'asse anteriore.



