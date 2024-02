Le Alfa Romeo Tributo Italiano arrivano in concessionaria

Domani e domenica sarà possibile vedere e provare nelle concessionarie Alfa Romeo la nuova serie speciale globale di gamma Tributo Italiano, declinata nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale.

Si potrà anche scoprire l'offerta Alfa Top Lease con canone mensile da 450 euro per Giulia e Stelvio Tributo Italiano, e di 350 euro per la versione Hybrid di Tonale. Disponibili esclusivamente nelle tre colorazioni che riprendono la bandiera italiana, Rosso Alfa, Verde Montreal, e Bianco Alfa, questi modelli presentano la griglia frontale con inserto V nera per Giulia e Stelvio, ed in Dark Miron per Tonale; sfoggiano cerchi in lega da 21 pollici per la Stelvio, da 19 pollici, di nuovo disegno, per la Giulia; e da 20 pollici per la Tonale, abbinati a pinze freno Brembo di colore rosso. La caratterizzazione Tributo Italiano comprende anche la livrea bicolore con tetto nero, il body-kit in tinta carrozzeria, e la nuova bandierina tricolore sulla calotta degli specchi.

L'abitacolo vede protagonisti gli inserti in pelle nera dei nuovi sedili sportivi con trattamento traforato ed accenni in rosso, oltre all'inedito logo della serie speciale ricamato sui poggiatesta anteriori. Non mancano cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta. Inoltre, Tonale Tributo Italiano offre anche la nuova fascia della plancia "carbon design" con logo Alfa Romeo. Completano il quadro un sistema di Infotainment di ultima generazione, i sedili anteriori riscaldati ed un impianto audio Premium Harman Kardon con 14 altoparlanti.

A livello di motorizzazioni, Giulia e Stelvio Tributo Italiano Q4 sono spinte dal 2.0 Turbo benzina da 280 CV, o dal 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, associati ad un cambio automatico a 8 marce. Questi modelli sono disponibili anche nella variante a trazione posteriore con il 2.2 turbodiesel da 160 CV. Tonale Tributo Italiano, invece, si può scegliere con la power unit ibrida da 160 cavalli accoppiata al cambio automatico TCT a 7 rapporti, o con quella plug-In hybrid Q4 da 280 CV, che consente di percorrere oltre 80 Km in modalità elettrica.

