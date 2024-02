Drivalia lancia il nuovo Car Cloud Anniversary Edition

Si chiama 'Anniversary Edition' il nuovo CarCloud con cui Drivalia celebra il successo dell'abbonamento mensile all'auto, la formula ha già conquistato oltre 40.000 utenti in Italia.

CarCloud si ispira a due tendenze che stanno prendendo piede per la mobilità di domani, ovvero la fruizione di prodotti e servizi senza averne la diretta proprietà, oltre al modello di business che vede i consumatori usufruire di beni e servizi in abbonamento.

Si stima che nei principali mercati europei, già entro il 2025, oltre il 10% delle nuove immatricolazioni sarà basato sulle formule di abbonamento, per un valore superiore a 22 miliardi di euro in nuovi finanziamenti annuali. Inoltre, più di 1 italiano su 3 si dichiara interessato alla formula e la quota sale a quasi 1 su 2 (47%) nella fascia 18-34 anni.

Disponibile per privati e liberi professionisti, CarCloud 'Anniversary Edition' consente di scegliere tra tre abbonamenti, i più apprezzati dello scorso anno, beneficiando sia di una riduzione del canone mensile (rispettivamente di 40, 70 e 30 euro) sia di altri vantaggi come flessibilità, ricchezza di servizi post-vendita e gestione completamente online.

Nello specifico, il primo abbonamento è dedicato al Family Suv Dr4 Gpl, il secondo al Voyager Suv Dr6 e al C-Sug Mg Hs, il terzo ai Suv Jeep Compass, Renegade o Ford Kuga 4xe plug-in hybrid. Per abbonarsi, basta acquistare il voucher, al costo di 249 euro per la prima formula e di 299 euro per le altre due, su Amazon o presso i Drivalia Mobility Store, e convertirlo sul sito di CarCloud.

La formula CarCloud 'Anniversary Edition' può essere rinnovata mensilmente fino a un massimo di un anno, con una durata minima di 30 giorni, trascorsi i quali potrà essere disdetta senza penali. Una volta attivato l'abbonamento, sarà possibile prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati. Il canone mensile 399 euro per Dr4 Gpp, 499 euro per Dr6/Mg Ehs e 599 euro per Jeep Compass/Renegade Phev, include 1.500 km al mese e tutti i servizi per guidare in totale tranquillità, tra cui polizza Rc Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono inoltre comprese 24 ore al mese del car sharing E+Share Drivalia, da utilizzare per i primi 3 mesi.

Per i modelli full electric e Phev, poi, è inclusa la ricarica gratuita presso tutti i Drivalia Mobility Store abilitati in Italia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA