Le Volkswagen sono più ricche nella variante Edition Plus

Edition Plus è un'edizione speciale che arricchisce la dotazione delle varianti a combustione di Polo, Taigo, nuova T-Cross, T-Roc, nuova Tiguan e Touran, e comporta un esborso ulteriore di 200 euro dal prezzo di listino, a fronte di un risparmio cliente che va dagli 850 euro per la Polo, fino ai 5.800 euro per la Touran.

Nello specifico, la Polo Edition Plus parte dall'allestimento Life ed aggiunge accessori quali la retrocamera, i finestrini posteriori oscurati, ed il climatizzatore automatico a due zone con comandi touch. La nuova T-Cross Edition Plus completa l'allestimento Life con i cerchi in lega da 17 pollici, la vernice metallizzata, i finestrini posteriori oscurati, l'apertura/chiusura delle porte e l'avviamento senza chiave, la retrocamera, il sensore pioggia ed il sistema di spegnimento automatico degli abbaglianti. La Taigo Edition Plus aggiunge alla dotazione di serie della Taigo Life i medesimi accessori della nuova T-Cross Edition Plus. Mentre la T-Roc Edition Plus completa l'equipaggiamento della variante Life con i cerchi in lega da 17 pollici, la vernice metallizzata, i finestrini posteriori oscurati, l'apertura/chiusura porte e l'avviamento senza chiave, e la retrocamera.

La nuova Tiguan Edition Plus, invece, aggiunge alla dotazione di serie dell'allestimento Life, oltre ai cerchi da 17 pollici ed alla vernice metallizzata, anche i fari anteriori IQ.Light LED Performance, il Comfort Pack e lo Style Pack per un risparmio cliente di 4.800 euro. Infine, la Touran Edition Plus aggiunge, alla dotazioni dell'allestimento Business, i cerchi in lega da 17 pollici, la vernice metallizzata, l'Easy Open & Close Pack, che annovera anche l'apertura del bagagliaio tramite sensore e la chiusura elettrica con telesbloccaggio, oltre alla retrocamera, ai fari anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica, ai sedili anteriori riscaldabili, ed all'antifurto volumetrico con chiusura centralizzata Safe, per un risparmio per cliente di 5.800 euro.





