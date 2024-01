La Mazda MX-5 2024 è già ordinabile

Già entrata in listino, la Mazda MX-5 2024 è ordinabile, con un prezzo che parte dai 32.400 euro della versione 1.5 Skyactiv-G da 132 CV nell'allestimento Prime Line, ed arriva fino ai 41.250 euro della 2.0 Skyactiv-G Homura da 184 CV; mentre la variante RF, con tetto rigido apribile elettricamente, comporta un esborso ulteriore di 2.500 euro.

Le prime unità della della MX-5 MY 2024 arriveranno a marzo, e beneficeranno di aggiornamenti tesi a migliorarne la dinamica, la sicurezza, e ad incrementarne i contenuti tecnologici. Non mancano nuove livree per la carrozzeria, come l'Aero Grey Metallic, e nuovi colori per la capote. Da segnalare la presenza di comando dell'acceleratore che garantisce una maggiore prontezza di risposta, di uno sterzo che si annuncia ancora più pronto e preciso, oltre ai sistemi di assistenza alla guida di serie su tutte le versioni. Con il MY 2024 arrivano anche un dispositivo di amplificazione del rumore del motore nell'abitacolo più efficace, ed il Track Mode, che limita l'intervento del DSC in condizioni di guida estreme.

Inoltre, la MX-5 con la motorizzazione 2.0 da 184 CV, abbinata al cambio manuale, può sfruttare il nuovo differenziale antislittamento LSD di tipo asimmetrico, per una maggiore sensazione di controllo dell'auto in entrata in curva ed in accelerazione.

Alle varianti Prime Line, Exclusive Line ed Homura, la Mazda MX-5 2024 aggiunge la versione speciale Kazari, che si contraddistingue per le combinazioni cromatiche esclusive, per gli interni in pelle nappa beige, e per la capote in tela dello stesso colore, o per il tetto rigido di colore nero lucido nella variante RF.

