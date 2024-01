Ordini aperti per la Fiat Topolino Dolcevita

Partono gli ordini in Italia per la variante aperta della nuova Fiat Topolino, il veicolo elettrico destinato ad una clientela che abbraccia i temi della sostenibilità, ed è alla ricerca di un mezzo di trasporto ecologico e intuitivo. Un'auto che, nella sua versione aperta, rappresenta la soluzione ideale le strette strade della costa italiana in estate, adattandosi, nel contempo, al traffico dei centri urbani. Il prezzo della Topolino Dolcevita è di 9.890 euro, per cui rimane invariato rispetto alla versione chiusa, e beneficia di offerte vantaggiose grazie anche ai nuovi incentivi governativi 2024. Con Stellantis Financial Services, inoltre, la Topolino Dolcevita è proposta con una soluzione di leasing dalla durata di 48 mesi, ed un canone mensile che, a fronte di un acconto di 2.582 euro, parte da 39 euro al mese. In pratica, si promuove la mobilità elettrica, proponendola allo stesso costo di un abbonamento alla pay-per-view, o di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.



