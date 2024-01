Fiat potenzia gli incentivi nel 2024

Il 2024 è appena iniziato, ma già dalla serata del 31 dicembre 2023, Fiat, con l'occasione degli auguri di rito, ha annunciato il potenziamento degli incentivi statali, a partire dal 1 gennaio, fino a 9000 euro. In questo modo, la Panda, sfruttando anche un finanziamento dedicato, oltre gli incentivi ed uno sconto del brand, denominato Bonus Tricolore Fiat, ha un prezzo di partenza di 9.450 euro. Un'iniziativa che sottolinea come il marchio si impegni a rimanere accessibile per tutti gli italiani. Nello steso tempo, i risultati raggiunti nel 2023, in qualità di primo brand di Stellantis in Italia, Brasile, Turchia, ed Algeria, con 4 modelli diversi, ne evidenziano l'attitudine ad esportare l'italianità nel mondo. Fiat, dunque, dopo una storia costruita insieme agli italiani, è pronta ad affrontare con determinazione le sfide della mobilità di domani guardando con positività al futuro, grazie alle capacità in cui l'Italia e gli italiani da sempre eccellono: la creatività, lo stile, l'ingegnosità e la competenza tecnica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA