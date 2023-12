Citroën ë-C3, l'elettrica europea dal prezzo furbo

Con un prezzo di soli 23.900 euro, la nuova Citroën ë-C3 equipaggaita con batterie che assicurano percorrenze di 320 chilometri per pieno di energia e sistema di ricarica rapida, punta a conquistare chi è attratto dall'idea di muoversi a zero emissioni, ma si ritrova a fare i conti con budget economici limitati. Proprio per soddisfare quest'ampia fascia di potenziale clientela, il Double Chevron ha già annunciato l'arrivo entro il 2025 di una versione della ë-C3 da 19.990 euro, con 200 km di autonomia, pensata per soddisfare le necessità di mobilità prettamente urbane. Intanto, precedendo addirittura le prime consegne, la filiale ha lanciato una promozione con leasing finanziario che permette di acquistare l'attuale modello con 320 chilometri di autonomia con un esborso di 99 euro al mese.

“La nostra piattaforma globale 'Smart Car' - ha sottolineato in occasione del lancio del modello Laurence Hansen, direttore prodotto e strategia di Citroën - è estremamente efficiente e stiamo già sfruttando le sue capacità al di fuori dell'Europa grazie a nuovi modelli specifici per ogni regione, sviluppati in mercati come l'India e il Sud America. È stata il punto di partenza ideale per la nuovissima gamma ë-C3". Nel dettaglio delle promozioni in corso sino al 31 dicembre, per chi prenoterà la ë-C3 nella versione You è prevista la possibilità di acquisto con leasing finanziario di 36 mesi (tan 5,6%, taeg 6,88%) con rimborso mensile di 99 euro al mese. Sono richiesti, inoltre, un anticipo di 3.953 euro ed è prevista un'ultima rata di 13.595 euro. Per la più accessoriata versione ë-C3 Max, invece, l'importo delle rate del leasing finanziario è di 169 euro al mese. L'anticipo richiesto è di 3.953 euro, mentre la rata finale è di 16.263 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA