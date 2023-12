Il natale di smart #1 porta le nuove versioni Pro e Pulse

La smart #1 ha ampliato la gamma del brand verso il mondo dei Suv, e nel periodo natalizio si è arricchita delle varianti Pro e Pulse, che la rendono ancora più accessibile. Nello specifico, la versione Pro, ideale per gli spostamenti giornalieri, rappresenta la porta d'ingresso per via di un prezzo di 37.548 euro, che scende ulteriormente con i 3000 euro degli incentivi statali, che diventano 5000 euro in caso di rottamazione. Tra le sue caratteristiche troviamo un motore elettrico da 272 CV, che offre una guida briosa, ed una batteria da 49 kWh, che promette fino a 310 km di autonomia nel ciclo WLTP ed accetta una potenza di 130 kW per le ricariche a corrente continua, in cui recupera dal 10 all'80 % di energia in meno di 30 minuti. Non mancano, nella dotazione di serie, gli aiuti alla guida di ultima generazione. La nuova #1 Pulse, invece, offre la trazione integrale AWD, fino ad oggi disponibile esclusivamente sulla Brabus, ed ha un listino che parte da 46.610 euro. In questo modo, offre maggior sicurezza dinamica in tutte le stagioni con i due motori elettrici posizionati sui due assi, che garantiscono una potenza di 428 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 4,5 secondi. Mentre la batteria da 66 kWh consente un'autonomia nel ciclo WLTP di 400 km ed accetta fino a 150kW di potenza nelle ricariche a corrente continua.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA