Nokian amplia offerta pneumatici estivi con 2 nuovi prodotti

Con i nuovi Tyres Powerproof 1 e Tyres Wetproof 1 il costruttore di pneumatici Nokian amplia la propria offerta di coperture destinate ad autovetture, Suv e crossover. Disponibili in 99 misure, con indici di velocità di T, H, V, W e Y (da 190 a 300 km/h), per cerchi da 15 sino a 20 pollici, le due nuove proposte saranno disponibili negli scaffali dei gommisti entro il primo trimestre 2024.

Per conquistare gli automobilisti, Nokian Tyres Powerproof 1 vanta come punti di forza stabilità e controllo alle alte velocità, mentre Tyres Wetproof 1 si distingue per capacità di frenata sul bagnato e una potente resistenza all'aquaplaning.

"La nostra esperienza - sottolinea Tommi Alhola, vice presidente di Passenger car tyres Europa Centrale della Casa finlandese - nelle condizioni di guida difficili e lo sviluppo continuo del prodotto sono alla base delle funzionalità di sicurezza migliorate offerte dalla selezione estiva aggiornata, offrendo una copertura superiore al 90% delle dimensioni del mercato".

