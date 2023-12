A Natale idea regalo 600 Hybrid con promozione Fiat

Per chi è indeciso sul regalo a motore da farsi, la nuova campagna lanciata da Fiat su 600 Hybrid è una vera tentazione. Sino al 31 dicembre, infatti, a chi ha una vettura da rottamare (da Euro 4 in giù), la Casa torinese propone la sua segmento B con alimentazione ibrida e in allestimento Red a 29.950 euro anziché 35.950 euro. Lo sconto somma 5.000 euro di incentivi statali a 1.000 euro di promozione del Costruttore.

L'iniziativa, valida in caso di acquisto con finanziamento, prevede un anticipo di 2.775 euro, 35 rate da 299 euro e una maxi rata finale di 20.112 euro, con tasso di interesse Tan 3,99% e Taeg 4,97% (spese di istruttoria 395 euro).

Per poter beneficiare di quest'opportunità, l'auto da demolire deve essere di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi.

La rata finale residua è pari al valore garantito futuro dell'auto che, quindi, dopo 36 mesi si può anche decidere di restituire senza il pagamento dei 20.112 euro. Inoltre, al dodicesimo, al ventiquattresimo mese e al termine delle rate si può scegliere anche di sostituire la vettura in utilizzo con un'altra nuova. Per questo caso, come in quello di restituzione del veicolo al trentaseiesimo mese, è previsto una percorrenza massima di 5.000 chilometri ogni 12 mesi, limite oltre il quale viene addebitata una spesa di 0,10 euro al chilometro.

Nel complesso si tratta di un'opportunità che può risultare particolarmente interessante per chi non vuole incidere eccessivamente sul budget familiare di spesa, con l'auto percorre poca strada l'anno e preferisce averla sempre nuova.

