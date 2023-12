Elettrica, ibrida o a benzina, tris d'assi per Opel Corsa

Benzina, ibrida o elettrica, la nuova Opel Corsa propone alimentazioni di ultima generazione adatte a soddisfare le esigenze di un'ampia platea di automobilisti attenti alle emissioni, alle prestazioni e al piacere di guida e, perché no, al rapporto qualità/prezzo.

In Europa, Opel diventerà un marchio full-electric entro il 2028: 12 modelli sono già elettrificati e, nel portafoglio Opel, Corsa è stata pioniera della democratizzazione dei propulsori elettrici a batteria. La nuova Electric porta questo concetto a un livello superiore grazie a una scelta più ampia, a più potenza, a una batteria migliorata e a un'autonomia maggiore rispetto al passato: viene infatti proposta con due varianti di potenza e autonomia. La "entry level" è la 100 kW/136 Cv che vanta un'autonomia migliorata fino a 357 km: un'auto pensata soprattutto per chi macina tanta strada in città e nelle aree extraurbane. Il suo listino parte da 36.500 euro. Con 115 kW/156 Cv di potenza e un'autonomia massima di 402 km la proposta di livello superiore (da 38.650 euro) ha tutte le caratteristiche per proporsi come unica vettura di casa ed è adatta a weekend senza stress da ricarica e si presta ai lunghi viaggi. Con una ricarica rapida dalle colonnine a 100 kW, facili da trovare in autostrada, la batteria, infatti, raggiunge l'80% della capacità totale in soli 30 minuti (20-80%).

C'è poi il debutto dell'ibrido con un sistema a 48 V. I motori da 74 kW/100 Cv e 100 kW/136 Cv sono dotati di un nuovo cambio automatico a doppia frizione e sono equipaggiate con motori elettrici da 28 Cv, batterie da 0,89 Kwh. Con la loro efficenza e facilità di utilizzo rappresentano il passaggio naturale dalle vetture a benzina pure alle elettriche.

Per chi, invece, non si sente ancora pronto per l'elettrificazione ma è comunque sensibile alle tematiche ambientali ed è attento al budget familiare, ci sono le varianti a benzina con propulsori efficienti 1.2 da 75 Cv con manuale a cinque marce.

La rinnovata "piccola" di Russelsheim è proposta in tre livelli di allestimento, denominati Corsa, GS e Ultimate per un totale di 11 varianti. I prezzi partono dai 19.450 euro chiavi in mano della 1.2 Corsa da 75 Cv, omologata Euro 6D e accreditata di emissioni di 120 grammi di CO2 al chilometro per arrivare ai 38.650 della Gs Elettrica da 156 Cv.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA