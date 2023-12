Nuova Renault Clio: migliora il look e semplifica l'offerta

La nuova Renault Clio sfrutta il motore E-Tech full hybrid per abbinare prestazioni brillanti a consumi ed emissioni contenuti. Infatti, la power unit eroga una potenza di sistema di 145 CV e vanta consumi, nel ciclo WLTP, di 4,2l/100 km, oltre ad emissioni di CO2 di 95g/km.

Non mancano in gamma motorizzazioni a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina, e diesel, per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di cliente. Il design mette in evidenza un frontale particolarmente dinamico, con un logo distintivo, ed una firma luminosa completamente rivisitata. Nel complesso, le linee più tese, precise ed efficienti le conferiscono un aspetto più sportivo, oltre a donarle ulteriore carattere. Mentre all'interno ogni versione può contare su di un quadro strumenti digitale. Tra i punti di forza del modello di segmento B della casa della losanga, c'è anche una gamma semplificata, con tre allestimenti.

Quello d'accesso, denominato evolution, sfoggia un frontale completamente ridisegnato, il nuovo logo Renault in cromo satinato spazzolato al centro della calandra, ed i gruppi ottici posteriori con coperture trasparenti. La variante techno presenta nella zona anteriore una lama aerodinamica in tinta con la carrozzeria e nella zona posteriore un elemento in nero lucido, oltre ai di cerchi in lega da 16 pollici diamantati black. Nell'abitacolo, invece, sono presenti sedili, pannelli porta, e cruscotto, rivestiti al 60% dal morbido tessuto Modal in cellulosa di origine biologica. La versione dal carattere più sportivo, che risponde al nome di esprit Alpine, si distingue per la lama aerodinamica anteriore e per la base del paraurti posteriore in Grigio Scisto opaco, oltre che per i sedili realizzati nelle sedute e negli schienali per il 72% in PET riciclato, e per le zone laterali dal 13% di tessuto riciclato spalmato granulare.



