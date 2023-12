Dacia sempre più 'Zen' tra garanzie e outdoor

La garanzia Dacia parla con la calma dello Zen. Si chiama infatti Dacia Zen il nuovo programma che vede la casa del Gruppo Renault scendere in campo in due direzioni, da un lato una maggiore garanzia da offrire ai propri clienti e dall'altro una possibilità di fidelizzare alla marca.

In occasione di uno dei Dacia Talks promossi dalla casa automobilistica, nei giorni scorsi, l'iniziativa è stata presentata nei dettagli. La nuova soluzione è quella che accompagna il cliente per un periodo massimo di sette anni.

Perché con il programma Dacia Zen, disponibile solamente in Italia e Spagna, è possibile godere di un anno di garanzia supplementare sulla propria vettura del marchio rumeno.

Per estendere la garanzia, basterà effettuare regolarmente la manutenzione programmata presso la rete ufficiale Dacia, con una copertura massima fino al settimo anno di anzianità del veicolo o 150.000 km.

"Il nostro concetto di essenzialità - ha commentato Guido Tocci, managing director di Dacia Italia - è tanto fondamentale come punto di riferimento del brand, quanto dinamico. E importante che il suo significato venga costantemente rivisto ed evoluto negli anni. Dacia vedrà una crescita anche nel segmento C, dove i clienti sono diversi e il concetto di 'essential' sarà diverso".

Il concetto di 'zen' del marchio Dacia va però anche oltre il post-vendita e si spinge fino al Dna dei modelli attuali e di quelli a venire. "Il nostro legame con la natura è importante e sempre più stretto - ha commentato Bruno Pacher, innovation e brand lab leader di Dacia - ed è un punto che ci differenzia dagli altri. Cerchiamo l'armonia possibile tra l'uomo, la natura e l'automobile. Non dobbiamo imporci sul mondo naturale ma trovare il modo di fonderci, in armonia. L'outdoor è nel nostro Dna e lo dimostriamo anche con l'extended grip della gamma Extreme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA