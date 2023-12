Solo 50 esemplari per la Mercedes Classe A 250e Vibes

La Mercedes-Benz Classe A 250e Vibes, ed è una special edition della compatta della stella disponibile in sole 50 unità, pronta consegna, da acquistare unicamente attraverso il Mercedes-Benz Store, ad un prezzo di 55.677 euro.





La vettura, che offre un vantaggio cliente capace di arrivare fino al 90% in rapporto alla dotazione, consentirà ad ogni cliente che finalizzerà l'acquisto presso la concessionaria Mercedes di fiducia, di ricevere anche la nuova console PS5 Digital Edition ed una copia, in formato digitale, del simulatore di guida Gran Turismo 7.

Questa serie speciale nasce dalla versione Advanced Plus AMG Line della A 250e e, a livello estetico, presenta la livrea Digital White abbinata ai cerchi da 18 pollici ed al Pacchetto Night, con calandra e retrovisori esterni neri a contrasto, e vetri posteriori sfumati; mentre nell'abitacolo sfoggia i sedili in pelle nera ed il tetto panorama. Con la sua power unit da 218 CV, inoltre, la Classe A 250e rappresenta la porta d'ingresso al mondo ibrido plug-in Mercedes, ed offre un'autonomia full electric di 82 km, ideale per un utilizzo urbano giornaliero. "Le automobili, così come le più evolute console per il gaming - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing experience di Mercedes-Benz Italia - seppur in modo differente, sono strumenti che favoriscono esperienze immersive. Inoltre, questa nuova limited edition ci offre l'opportunità di parlare direttamente al cuore del target di riferimento di Classe A, a partire dal canale di vendita, esclusivamente online".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA