Dal 7 dicembre si aprono gli ordini della Smart #3

Presentata di recente sulle strade di Maiorca, Smart #3, il primo Suv Coupé di Smart, si appresta al lancio commerciale in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Austria e, più avanti, su altri mercati europei. In Italia si potrà ordinare anche online, sul sito: https://it.smart.com/it/products/, a partire dal 7 dicembre, ed il listino prezzi partirà dai 38.548 euro della versione Pro, dedicata ai clienti che cercano un rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante.

Forte di 11 cm di lunghezza in più rispetto ad #1, la Smart #3 offre, al contempo, spazio per i bagagli e comfort per i passeggeri posteriori. Inoltre, sfoggia una mise più dinamica e sportiva, in particolare nella versione Brabus che può fregiarsi dei cerchi da 20 pollici. Esclusa la Pro, che ha una batteria da 49 kWh, tutte le versioni presentano un pacco batteria da 66 kWh e garantiscono un'autonomia fino a 455 km, mentre la potenza va dai 200 kW fino ai 315 kW della Brabus capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi rispetto ai 5,8 secondi delle altre versioni. La Smart #3 è rapida anche nelle ricariche, visto che accetta fino a 150 kW (130 kW la Pro) in corrente alternata, per fare il pieno dal 10 all'80% di energia in meno di 30 minuti.

