Kamiq protagonista del Cyber Week Škoda

Con il Cyber Week Škoda, Kamiq, fino a fine novembre, è proposto con formula di acquisto Clever Value, che annovera il valore futuro garantito, l'anticipo zero, ed il tasso TAN agevolato al 2,99%, oltre al pacchetto di manutenzione incluso.



L'offerta è valida per ogni versione del City Suv del brand che, in Italia, da anni, rappresenta il modello più venduto, tanto da portare il marchio boemo a realizzare la Kamiq Black Dots: una variante pensata appositamente per il mercato italiano. Questa si riconosce per i dettagli della carrozzeria in nero lucido, in contrasto con le vernici metallizzate, e vanta una dotazione di serie che include diversi accessori, tra cui i gruppi ottici full LED con tecnologia AFS, il climatizzatore automatico bi-zona, l'infotainment con schermo da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la frenata automatica con riconoscimento pedoni, ed il sistema di mantenimento del veicolo in corsia. Proprio la Kamiq Black Dots 1.0 TSI 95 CV viene utilizzata come esempio per questa promozione con formula Clever Value dalla durata di 36 mesi, con chilometraggio complessivo di 30.000 km, rata di 239 euro al mese, e valore futuro garantito pari alla rata finale di 14.360,77 euro. Si tratta di un'offerta valida solo per le vetture disponibili in stock delle concessionarie italiane aderenti all'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA