Mercedes-Benz Leasing, contratto anche via smartphone

Nell'ambito della sua strategia di digitalizzazione delle sue attività di leasing e finanziamento a livello globale Mercedes-Benz Mobility ha comunicato di avere allargato l'offerta - al momento limitatamente al mercato tedesco - per consentire ai clienti privati di concludere in pochi minuti un contratto di leasing completamente digitale e giuridicamente vincolante. Il nuovo processo di leasing online, che può essere gestito da Pc o da smartphone libera i clienti dai vincoli degli orari del servizio fisico e offre una rapida conclusione del contratto.

Nei prossimi mesi - ha confermato Mercedes-Benz Mobility - il servizio verrà esteso ai clienti business e ad altri mercati. Da novembre il nuovo processo di leasing online permetterà anche di interagire con il personale ramite il Mercedes-Benz Customer Contact Center se durante le varie fasi dovessero sorgere domande o per avere consigli sull'avvio del contratto. Il collegamento continuo delle possibilità di interazione online e presso il rispettivo concessionario Mercedes-Benz consente ai clienti di concludere contratti in modo semplice, rapido e flessibile.

Dal 2019 il processo di finanziamento e leasing è integrato nella vendita online di Mercedes-Benz. I clienti possono scegliere la forma di finanziamento desiderata e utilizzare il calcolatore tariffario integrato per calcolare le tariffe individuali per il veicolo desiderato. Se un cliente tedesco sceglie il leasing come opzione di finanziamento, può eseguire tutte le fasi, compresa la conclusione giuridicamente vincolante del contratto e la necessaria identificazione, in modo completamente digitale e indipendente. In precedenza il processo veniva avviato digitalmente e poi la richiesta veniva completata tramite il Customer Contact Center.

"I clienti cercano soluzioni di mobilità personalizzate così da poter disporre della soluzione scelta in modo rapido e semplice - ha commento Franz Reiner, ceo di Mercedes-Benz Mobility AG - Il nostro processo di leasing completamente digitale, compresa la firma del contratto, offre proprio questo". "In pochi minuti, i clienti ricevono la conferma del loro contratto di leasing completato sul loro schermo. Per coloro che preferiscono una consulenza personale, abbiamo comunque integrato perfettamente le esperienze online e offline, consentendo ai clienti di passare facilmente da un canale di vendita all'altro in qualsiasi momento".

