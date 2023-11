Ordini aperti per la Toyota bZ4x

Recentemente presentato ai media, Toyota bZ4X rappresenta un passo importante per la casa giapponese, visto che è il primo veicolo 100% elettrico del brand, che beneficia di una piattaforma dedicata, la eTNGA, sulla quale nasceranno anche altri modelli ad emissioni zero del marchio.

Disponibile in due allestimenti, Pure e Lounge, può essere ordinata presso le concessionarie italiane Toyota, mentre le consegne sono previste per la prima metà del prossimo anno.

Nello specifico, variante Pure 2WD ha un prezzo di listino pari a 42.900 euro, che si abbassa fino a 36.900 euro in caso di rottamazione, grazie agli ecoincentivi statali dedicati alle vetture full electric.

Mentre la versione Lounge ha un costo di 47.900 euro, che, in caso di permuta o rottamazione, grazie al contributo della casa e dei concessionari Toyota, scende a 44.900 euro.

Non manca la proposta di noleggio a lungo termine KINTO One di 48 mesi e 40.000 km, a fronte di un anticipo di 11.290 euro IVA esclusa, per la versione Pure 2WD, con un canone di 299 euro IVA esclusa, nel quale è inclusa l'assicurazione RCA/I&F, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'assistenza stradale con veicolo sostitutivo per tutta la durata del noleggio.

Da segnalare anche l'offerta Toyota Easy Next che, oltre ad un anticipo di 8.720 euro, prevede una rata di 249 euro per 48 mesi ed una percorrenza di 40.000 km.



