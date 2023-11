Volkswagen apre gli ordini della nuova Tiguan

Si aprono gli ordini della nuova Volkswagen Tiguan, che sul nostro mercato è disponibile negli allestimenti Life, Elegance e R-Line e con motori mild hybrid e turbodiesel con potenze che vanno da 130 a 150 CV. Nel 2024 la gamma sarà arricchita da due power unit plug-in hybrid.



Nello specifico, la Life, che può essere abbinata con tutte e tre le motorizzazioni proposte al lancio, parte da 39.700 euro, e propone già una dotazione corposa, che annovera accessori come i fari a LED con oscuramento automatico degli abbaglianti, i gruppi ottici posteriori, sempre a LED, con luci dinamiche di svolta, i cerchi in lega da 17 pollici, il sistema di telecamere per la retromarcia e l'assistente al parcheggio denominato Park Assist Plus.

La sicurezza è incrementata dall'Airbag centrale aggiuntivo anteriore, e dagli airbag laterali posteriori, oltre che da una famiglia completa di ausili alla guida. Mentre la connettività è assicurata dal sistema d'infotainment da 12,9 pollici con connessione wireless per Apple CarPlay ed Android Auto, e dalla strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,2 pollici La Elegance ha un costo base di 46.600 euro ed è disponibile con entrambi i motori da 150 CV. Questa variante aggiunge alla dotazione della Life altri accessori, tra cui i fari a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica, l'apertura del bagagliaio senza l'utilizzo delle mani, i sedili anteriori riscaldabili e con funzione massaggio, le luci ambientali a 30 colori, e l'antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico, e protezione anti-rimorchio.

La Tiguan con i motori da 150 CV si può scegliere anche nell'allestimento R-Line, con un prezzo d'attacco di 46.600 euro, lo stesso della Elagance, da cui si differenzia esteticamente per i cerchi in lega da 19 pollici, il disegno diverso del paraurti, lo spoiler sul tetto ed i pannelli laterali dal design sportivo R-Line. L'aspetto dinamico è sottolineato anche nell'abitacolo per via dei sedili sportivi specifici e della pedaliera in acciaio spazzolato. Volendo, la Tiguan R-Line offre il pacchetto aggiuntivo Black Style nel quale sono presenti sia i cerchi in lega neri da 19 pollici, che le modanature dei finestrini e le calotte dei retrovisori esterni in nero lucido.



