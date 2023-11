Con Renault Espace lo spazio è modulabile e connesso

Renault Espace nasce come monovolume nel lontano 1983, aprendo la porta ad un concetto automobilistico di successo che si evoluto in 5 generazioni e che oggi ritorna sotto forma di Suv a 5 o 7 posti, per dar man forte alla gamma della casa francese nei segmenti C e D. La base deriva da quella della Austral, ed è la piattaforma modulare CMF-CD, per cui Espace è ribassato di 32 mm ed è più leggero di 215 kg rispetto al modello precedente.

Pur essendo più corto di 14 cm in confronto al suo predecessore, Espace presenta un incremento della lunghezza abitabile che arriva a 2,48 metri. Mentre lo spazio per le ginocchia dei passeggeri della seconda fila può arrivare a 321 mm. La terza fila è disponibile gratuitamente, offre 128 mm di spazio per le ginocchia, e sfrutta il sistema Easy Access per consentire una facile salita grazie alla seconda fila che scorre di 260 mm ed incrementa l'inclinazione dello schienale. La parola d'ordine a bordo di Espace è modularità, infatti le ultime due sedute possono essere annegate nel pianale di carico quando non utilizzate, mentre la seconda fila, suddivisa in due parti indipendenti, in base allo schema "2/3-1/3", può scorrere di 220 mm. Così, quando è spinta in avanti al massimo delle sue possibilità, sulla versione a 5 posti il bagagliaio raggiunge una capacità di 777 litri (in VDA); mentre se viene ripiegata offre un volume di carico, sempre sulla variante a 5 posti, di 1818 litri. Chiaramente, la capacità di carico varia in base al numero di sedute utilizzate, e si riduce a 159 litri in configurazione a 7 posti con tutti i sedili in uso.



La praticità nell'uso quotidiano di Espace è sottolineata anche dalla presenza di tanti vani per riporre oggetti all'interno dell'abitacolo, per una capacità totale di 40 litri, e dal portellone con apertura hands free, di serie. Inoltre, per rendere l'ambiente ancora più luminoso, è disponibile, tra gli accessori, un tetto panoramico che lascia penetrare la luce su una superficie di oltre un metro quadrato, ricoperta, nella parte inferiore, da uno strato atto a filtrare i raggi UV e la maggior parte dei raggi infrarossi.

Il trattamento in questione consente anche di mantenere inalterata la temperatura interna ed evita la necessità di montare tendine oscuranti. Espace è un prodotto moderno e attuale, che guarda al futuro grazie agli schermi della strumentazione digitale e del sistema multimediale, rispettivamente da 12,3 e 12 pollici, capaci di dialogare anche con l'head-up display da 9,3 pollici. In tutto, si ha una superficie complessiva degli schermi che raggiunge circa 1.000 cm2 : in pratica l'equivalente di tre tablet touchscreen.

La connessione è ai massimi livelli per via del sistema d'infotainment OpenR Link con Google integrato, che consente di sfruttare servizi quali Google Maps, Google Assistant e fino a 100 applicazioni su Google Play. Un'ulteriore app gratuita, sviluppata in sinergia con Gameloft, denominata SongPop for Renault, che rappresenta un'esclusiva mondiale per la casa francese, sarà disponibile su Espace per rendere più divertenti ed interattivi i viaggi in famiglia. Nello specifico, offre la possibilità a tutti i passeggeri di giocare ad un blind test musicale interattivo mediante i dispositivi mobili.

