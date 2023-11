DS aggiorna DS 4 e DS 7

DS propone cambiamenti sia per la gamma della sua compatta, la DS 4, che per quanto riguarda i pacchetti di accessori del suo Suv, la DS 7.

Seguendo l'evoluzione della famiglia DS 3, la gamma DS 4 si aggiorna con un'offerta composta da quattro livelli di allestimento denominati, rispettivamente, Bastille Business, Performance Line, Rivoli, ed Opera .

La versione d'ingresso, la Bastille Business, che prende il posto della Trocadero, è più ricca nella dotazione visto che sfoggia ulteriori contenuti, tra cui i cerchi in lega Firenze da 19 pollici, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori, i sedili comfort in tessuto e tela DS, e la calandra glossy black.

La nuova Performance Line, invece, propone, di serie, i fari ECO LED (i DS Matrix Led sono offerti in opzione), mentre gli interni dell'allestimento Rivoli, presentano elementi di tela DS che si aggiungono alla pelle. Il brand premium francese, inoltre, aggiorna la DS 7 con la nuova tinta metallizzata grigio titano, in sostituzione della livrea grigio platino, e dota le versioni E-tense del suo Suv del caricatore di Bordo da 3,7 kWh abbinato ad un cavo Modo 2. Non mancano nuovi pack, 5 per esattezza, tra cui l'Alarm, Acces & Camera Pack, che annovera diversi accessori: dall'apertura elettronica del portellone posteriore all'antifurto. Il Pack Drive Assist + Vision 360; il Panoramic Pack, con tanto di tetto panoramico, climatizzatore automatico bizona esteso, ed orologio BRM R180; il Sound Pack, comprensivo dell'Hi-Fi System Focal Electra, e delle Lounge Lights; ed il pack che combina Drive Assist, Vision 360° e Night vision.

