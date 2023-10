Nuova offerta commerciale di Nissan per l'Ariya

Cambia l'offerta commerciale di Nissan Ariya, il crossover coupé a batteria del brand giapponese, che ha un listino capace di scendere al di sotto dei 35.000 euro come prezzo d'attacco.

Per esattezza, grazie agli incentivi governativi ed al contributo Nissan, i clienti possono acquistare la versione di ingresso al costo di 34.900 euro, rispetto ai 42.600 euro di base.

A questo vantaggio se ne aggiunge un altro che comporta un risparmio di circa 1.000 euro in un anno di utilizzo.

Infatti, per le Ariya acquistate entro il 31 marzo 2024, i clienti possono accedere a ricariche gratuite attraverso un voucher con credito di 160kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, tramite l'app Enel X Way, nei 12 mesi successivi all'immatricolazione.

Si tratta di un quantitativo di energia che equivale ad una percorrenza di 10.000 km. L'offerta è valida anche per LEAF e Townstar 100% elettrico.

A completare l'offerta relativa all'Ariya, c'è il pacchetto "senza pensieri" di ricarica domestica, comprensivo di Wallbox Pulsar Plus e relativa installazione eseguita da personale certificato che, grazie al Bonus Colonnine Domestiche messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede un rimborso incentivato pari all'80%, per cui ai 1.800 euro del costo iniziale vanno a sottratti 1.440 euro.

Proposto sia in versione 2WD che 4WD, il Suv elettrico di Nissan presenta una gamma declinata in 4 allestimenti denominati, rispettivamente, Engage, Advance, Evolve, ed Evolve+.

Se il primo riguarda la versione d'ingresso, l'ultimo è appannaggio della variante più ricca e potente, che eroga 290 kW e 600 Nm di coppia massima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA