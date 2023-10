L'usato Volkswagen è certificato con il programma dedicato

Si chiama Volkswagen Usato Certificato il programma dedicato alle auto usate della casa tedesca, con fino a 8 anni di età e 150.000 km di percorrenza.

Tutte le vetture sono sottoposte a 110 controlli di qualità che ne garantiscono l'efficienza e la sicurezza.

Lo stato della vettura è verificato in tutte le funzionalità degli elementi meccanici ed elettronici. In particolare, tutte le vetture 100% elettriche Volkswagen Usato Certificato, oltre a superare i 110 controlli tecnici, vengono sottoposte a controlli della batteria che verificano che la capacità e lo stato di usura rispettino standard predefiniti.

Inoltre, entro 4 settimane o 1.500 km dalla consegna è incluso nel programma un check-up gratuito. Ai controlli prima della consegna si aggiunge la garanzia Usato Certificato, pensata per assicurare affidabilità e sicurezza anche dopo l'acquisto, con un'ampia offerta da 12 a 36 mesi, in base all'età e al chilometraggio della Volkswagen scelta.

Le vetture Usato Certificato possono anche beneficiare del Servizio Mobilità, che in tutta Europa garantisce assistenza stradale 24 ore su 24, auto sostitutiva, copertura delle spese anche di viaggio e assistenza legale. Per garantire la massima flessibilità ai Clienti anche nelle forme di pagamento, Volkswagen Financial Services estende i vantaggi del leasing per privati e aziende all'usato Usato Certificato Volkswagen, con la possibilità di includere nei canoni mensili servizi supplementari come le coperture assicurative e i piani di manutenzione.

Anche per l'Usato Certificato Volkswagen porpone la formula finanziaria del Progetto Valore Volkswagen, che include la garanzia fino a 36 mesi e permette di sceglierne la durata, l'anticipo e il chilometraggio annuo. Proprio come per il Pvv dedicato al nuovo, al termine del programma è possibile decidere se tenere l'auto, pagando il Valore Futuro Garantito residuo, restituirla o sostituirla con un'altra Volkswagen.

Nell'Open Weekend di sabato 21 e domenica 22 ottobre, presso le 79 Concessionarie ufficiali Volkswagen Usato Certificato, i clienti potranno scegliere tra oltre 14.000 Volkswagen usate, conoscere il programma di certificazione, scoprire di più sull'affidabilità e la qualità delle auto Volkswagen Usato Certificato e prenotare un test drive.



