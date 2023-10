Mercedes aggiorna la GLA 45 4Matic+

La Mercedes-Amg GLA 45 S 4Matic+ si aggiorna con interventi estetici e per l'abitacolo per essere sempre protagonista nel mercato dei Suv sportivi compatti.





Dal punto di vista stilistico spicca la grembiulatura anteriore inedita e lo stemma AMG sul cofano, mentre le firme luminose sono a LED sia all'anteriore che al posteriore, dove i gruppi ottici sfoggiano un disegno interno differente. I prolungamenti dei passaruota sono stati verniciati nel medesimo colore della carrozzeria rispetto a quelli neri utilizzati in precedenza, ed incorniciano ruote con cerchi da 20 pollici all'interno delle quali sono presenti delle pinze dei freni di colore rosso.

Completano il quadro estetico il doppio terminale di scarico rotondo e lo spoiler sul tetto.

L'abitacolo si avvale del sistema multimediale Mbux di ultima generazione, che sfrutta il collegamento con gli smartphone in modalità wireless, presenta il volante Amg Performance con tasti dalla logica di funzionamento differente, ed offre una potenza di ricarica superiore per i device dalle porte USB ed USB-C.

Il tutto è impreziosito da nuovi rivestimenti per i sedili, anche per quelli presenti nella lista degli optional.

Sotto il cofano ritroviamo il 2.0 turbo a quattro cilindri da 421 CV, che lavora con il cambio automatico a doppia frizione ad 8 rapporti, la cui potenza viene trasmessa alle ruote dalla trazione integrale 4Matic+.

Elevate le prestazioni con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,3 secondi ed una velocità massima limitata a 270 km/h.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA