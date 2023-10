Nuova serie speciale Nagisa per Mazda 3 e CX-30

Arriva una nuova serie speciale per Mazda 3 e CX-30 MY 2024, si chiama Nagisa, segue la scia del successo delle edizioni Homura, e propone un abbinamento tra la livrea Zircon Sand Metallic con elementi esterni di colore nero.

La tonalità scelta offre un tocco retrò con particolari moderni che sottolineano il design delle vetture in questione.

Le ruote ed i retrovisori esterni neri fanno pandant con lo spoiler scuro, che rappresenta un inedito per la CX-30. L'abitacolo presenta sedili in ecopelle di color terracotta, con la parte centrale in ecopelle scamosciata Leganu nera. Non manca una finitura con tinta canna di fucile per le parti decorative come gli anelli delle bocchette e le maniglie delle porte per un tocco di ricercatezza in più.

Inoltre, il sedile di guida presenta la regolazione elettrica con memorie, mentre ad impreziosire ulteriormente l'interno è deputato un impianto audio Bose con 12 altoparlanti.

Completano il quadro delle novità un sistema di infotainment aggiornato, ed un dispositivo di riconoscimento dei pedoni evoluto.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, questi modelli speciali sono offerti con le unità e-Skyactiv G da 122 CV e 150 CV ed e-Skyactiv X da 186 CV.

I prezzi di listino per queste vetture, che arriveranno nelle concessionarie a dicembre, partono da 30.750 euro per la Mazda 3 Nagisa, e da 31.950 euro per la CX-30 con lo stesso allestimento.

