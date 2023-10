Mercedes Amg GT 63 S E Performance Coupé, ibrida e sportiva

Parte la commercializzazione della Mercedes-Amg GT 63 S E Performance Coupé a 4 porte rinnovata che, sul mercato tedesco, è disponibile a partire da 207.708,55 euro. Sotto le sue forme eleganti e sportive presenta un sistema ibrido composto da un motore biturbo V8 da 4,0 litri sull'asse anteriore, e da un propulsore elettrico sull'asse posteriore, per una potenza di sistema di 843 CV e 1.400 Nm di coppia massima.



Grazie alla sua power unit il consumo combinato è di 8,7 l/100 km, mentre le emissioni di CO₂ si attestano sui 198 g/km.

Il cambio è L'Amg Speedshift a 9 marce, la trazione integrale, e le sospensioni sono pneumatiche adattive. Completano il quadro tecnico l'impianto frenante in materiale composito e ceramica ad alte prestazioni, e l'asse posteriore sterzante. Esteticamente, presenta un frontale con una griglia ispirata a quella della nuova AMG GT coupé, ed una presa d'aria inferiore più ampia.

Inoltre, può essere scelta nella nuova la livrea Opalite White Metallic.

La dotazione, oltre ai fari multibeam LED, annovera l'integrazione del tetto apribile elettrico e della piastra per la ricarica ad induzione tra i sedili posteriori, mentre il sistema multimediale Mbux è stato aggiornato. Volendo, può essere ordinata con il sistema audio Burmester con Dolby Atmos. Non mancano pack specifici come quello aerodinamico Amg proposto a 3.391,50 euro; o il pacchetto Manufaktur Selenite Grey Magno da 7.021,00 euro.

