Toyota CH-R: ordini aperti e prezzo lancio di 31.950 euro

Si aprono ufficialmente gli ordini della nuova generazione della Toyota C-HR che riprende il design anticipato dal concept Prologue.

Il listino parte dai 35.700 euro della full hybrid 1.8 in allestimento Active ed arriva ai 51.900 euro della 2.0 plug-in hybrid nella variante GR Sport Premiere.

La versione 2.0 full hybrid, proposta anche con trazione integrale, invece, ha un costo base di 41.200 euro: prezzo riferito alla Trend con trazione anteriore. Per il lancio la Toyota C-HR 1.8 Hev Active gode di uno sconto di 3.750 euro in caso di permuta o rottamazione, e finanziamento; mentre per la 2.0 Phev lo sconto sale a 6.750 euro, grazie agli ecobonus statali in caso di rottamazione.

Così, il prezzo d'attacco della 1.8 Hev scende a 31.950 euro, e quello della 2.0 Phev a 36.950 euro. L'arrivo in concessionaria delle varianti full hybrid è previsto per il mese di dicembre, mentre le versioni ibride alla spina arriveranno a marzo.

A livello di motorizzazioni, sotto le linee futuristiche della CH-R troviamo power unit ibride da 1,8 e 2 litri, oltre all'unità plug-in hybrid che sfrutta un motore termico 2.0. Con questa vettura arriva anche l'ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva ed assistenza alla guida Toyota Safety Sense, che fornisce una maggiore protezione in diverse situazioni a rischio incidente e riduce lo stress alla guida.

Sette gli allestimenti disponibili, che rispondono ai nomi di Active, Trend Eco, Trend, Lounge, GR Sport, Lounge Premiere e GR Sport Premiere.

La dotazione si dimostra completa già dalla variante Active, disponibile solo per la 1.8 full hybrid, che può contare sul Toyota Safety Sense di ultima generazione con aggiornamenti OTA, sui cerchi in lega da 17 pollici, sui Fari a LED, sul Digital Cockpit da 12,3 pollici, e sul sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 8 pollici e smartphone integration wireless.

All'elenco, decisamente corposo, si aggiungono anche la telecamera posteriore, il climatizzatore automatico bi-zona, e gli interni in tessuto ecosostenibile.

