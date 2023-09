KGMobility: il nuovo brand parte dal Torres

Il gruppo Koelliker è importatore e distributore unico del brand coreano KGMobility, frutto dell'acquisizione e del risanamento aziendale del brand SsangYong ad opera di KG group.

Infatti, a seguito di questo processo, SsangYong Motor Company è diventata KGMobility.

"Quella tra Koelliker e KGMobility è una partnership che va avanti dal 2003 - ha dichiarato Marco Saltalamacchia, ceo & executive vice president di Koelliker - da quando SsangYong è entrata per la prima volta nel mercato italiano, proprio grazie alla lungimiranza del nostro gruppo".

Caratterizzata dallo slogan "Go Different. KGMobility" questa nuova realtà dalle solide basi ha inaugurato il nuovo corso con l'arrivo nelle concessionarie italiane del nuovo KGM Torres: un SUV contraddistinto da un design moderno, robusto ed elegante e con un infotaiment adeguato ai tempi.

Il modello in questione, con un listino che parte da 31.900 euro, è spinto dal motore 1.5 benzina 4 cilindri turbo iniezione diretta da 164 CV e 280 Nm di coppia massima. Proposto sia in variante 2WD che 4WD, si basa su di una scocca in acciaio con barre realizzate mediante componenti alto-resistenti nelle portiere, e con rinforzi strutturali dello stesso materiale in punti mirati, per incrementarne le rigidità torsionale e ridurre, nel contempo, le vibrazioni.

Lo schema delle sospensioni è Mcpherson all'anteriore e multi link al posteriore, mentre i freni sono a disco, con gli anteriori autoventilanti.

Alto da terra 195 mm, il nuovo Torres non teme di sporcarsi le ruote e dispone di aiuti alla guida come il cruise control intelligente, il mantenimento di corsia, il dispositivo antiribaltamento, il controllo della velocità in discesa, ed il controllo della stabilità del rimorchio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA