Dacia Sandero: due stili diversi anche a Gpl

Nella gamma a Gpl di Dacia le due proposte del segmento B le Sandero Streetway e Stepway, offrono al cliente la possibilità di scegliere tra due auto dalla personalità distinta. Più in linea con le 2 volumi tradizionali la Streetway, più audace e con uno spirito d’emulazione verso i Suv la Stepway. Entrambe possono fregiarsi della nuova calandra con il logo Dacia di ultima generazione che rende più moderno e dinamico il frontale, mentre dietro c’è la scritta Dacia a grandi caratteri a sottolineare con forza il brand.

Le misure, con una lunghezza di circa 4 metri, le rendono spaziose e favoriscono l’agilità nei centri cittadini. La Stepway, con un assetto rialzato, le protezioni nella parte bassa della carrozzeria e le barre intelligenti sul tetto, che possono cambiare posizione per trasportare un carico fino ad 80 kg, è destinata a chi vuole un’auto più versatile anche nel tempo libero; mentre la Streetway esprime una particolare pulizia stilistica ed è votata ad un utilizzo più convenzionale.

L’abitacolo vede la Stepway caratterizzata da cuciture ed elementi specifici, che ne sottolineano lo spirito differente rispetto alla Streetway, mentre per entrambe il Media Control, consente di posizionare lo smartphone grazie a un supporto dedicato, in modo da utilizzarlo alla stregua di un sistema multimediale con l’app Dacia Media Control. A livello dinamico, la Stepway può contare sull’Extended Grip, per avere più sicurezza sui percorsi più impervi, mentre, in entrambe le vetture la nuova piattaforma, derivata da quella della Renault Clio, garantisce solidi appoggi in curva ed un upgrade a livello dinamico.

Sia la Streetway che la Stepway sono brillanti per via dei 100 CV erogati dal 1.0 a 3 cilindri Eco-G che consente di viaggiare a Gpl ben oltre i 400 km e, grazie alla doppia alimentazione, benzina/Gpl, di avere un’autonomia generale di 1.300 km. A livello di prezzi, la Sandero Streetway parte da 14.450 euro, mentre la Stepway da 15.950 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA