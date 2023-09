Audi Q4 e-tron, l'elettrica si evolve

Aggiornamenti importanti nella gamma dell'Audi Q4 e-tron, che si evolve per essere ancora più efficiente. Infatti, la batteria da 77 kWh netti, presente su tutte le varianti, adesso può contare su di un'ottimizzazione della chimica delle celle: in questo modo la ricarica a corrente continua delle versioni a trazione integrale quattro accetta una potenza di 175 kW, e consente di portare il livello d'energia dal 10% all'80% in 28 minuti.

Si tratta di un valore superiore di 40 kW rispetto a quello del modello precedente.

Gli aggiornamenti continuano sotto pelle, attraverso l'adozione di un motore sincrono a magneti permanenti più potente al retrotreno. Mentre le Audi Q4 Sportback 45 e-tron, eredi dirette della versione 40 e-tron 2WD, non solo guadagnano 82 CV di potenza, che arriva a 286 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h che passa dagli 8,5 secondi della 40 e-tron a 6,7 secondi, ma vedono l'autonomia crescere di 22 km per raggiungere i 562 km nel ciclo WLTP. Incremento significativo di potenza anche per le versioni top di gamma, ora denominate 55 e-tron quattro, per le quali la potenza massima passa da 299 a 340 CV, per una riduzione del tempo nello scatto da 0 a 100 km/h che si riduce da 6,2 secondi a 5,4 secondi. La velocità massima, invece, è stata fissata per tutte le nuove Q4 e-tron a 180 km/h.

Si evolve anche la tecnologia a bordo, attraverso un sistema di navigazione e pianificazione degli itinerari e-tron trip planner, che consente di verificare istantaneamente sia mediante l'app myAudi sia attraverso il sistema multimediale MMI, le ricariche necessarie per raggiungere una determinata destinazione, aggiornando costantemente la situazione sulla base dello stato delle colonnine, del traffico, della topografia del percorso, dello stile di guida e delle condizioni ambientali, e privilegiando le stazioni HPC (High Power Charging), per una maggiore rapidità nella ricarica.

Inoltre, per la prima volta, è possibile avere il cambio di corsia assistito in combinazione con il cruise control adattivo che, in autostrada, a velocità superiori a 90 km/h, sfrutta le frecce bianche nel quadro strumenti e all'interno dell'area di visualizzazione dell'head-up display con realtà aumentata, per indicare al conducente se sia sicuro o meno cambiare corsia.

Non mancano uno sterzo più diretto e sospensioni dalla taratura affinata per migliorare la dinamica di marcia, mentre il nuovo Audi character sound, generato digitalmente attraverso due altoparlanti esterni collocati nella sezione posteriore della vettura e due altoparlanti "annegati" nei pannelli porta posteriori, varia in funzione del carico del powertrain e della velocità dell'auto. Nella dotazione la chiave comfort diventa di serie sin dall'allestimento d'ingresso, mentre il portellone posteriore elettrico hands free diviene di primo equipaggiamento anche per la variante con carrozzeria suv.

Infine, fa il suo ingresso in gamma il nuovo allestimento Edition S line proposto con livree grigio Pebble, bianco Ghiaccio metallizzato o nero Mythos metallizzato con elementi a contrasto total black, cerchi in lega da 21 pollici con design a 5 razze a stella bronzo opaco, proiettori Audi Matrix LED oscurati, gruppi ottici posteriori a LED bruniti, ed anelli Audi color bronzo lungo i montanti posteriori.

