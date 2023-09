Mercedes lancia la A 35 4Matic Spectral Edition

Per celebrare i 25 anni della Classe A, Mercedes-AMG ha realizzato la serie speciale denominata A 35 4Matic Spectral Edition. La vettura, già ordinabile, comporta un vantaggio cliente pari al 7%, ed è proposta al prezzo di 57.336 euro. Esteticamente si distingue per la livrea in Blu Spettrale ed il Pacchetto Night AMG con cerchi AMG a cinque razze doppie e pinze dei freni rosse.

Inoltre, sfoggia fari anteriori rielaborati, la griglia del radiatore specifica AMG, ed il nuovo badge con l'emblema AMG che va a sostituire la stella Mercedes. L’abitacolo si contraddistingue per gli interni in pelle nera, e per l’ampio tetto Panorama offerto di serie. Non manca il volante AMG Performance, mentre i sedili AMG Performance sono disponibili anche nella colorazione grigio salvia. Sotto il cofano troviamo il propulsore da 306 CV e 400 Nm, accoppiato al cambio a doppia frizione AMG speedshift ad 8 rapporti, e dotato di un nuovo radiatore anteriore per facilitare la gestione della temperatura al limite. Questo motore si avvale anche della tecnologia mild hybrid a 48 volt per usufruire di 10 kW di potenza in più nello spunto.

