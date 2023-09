La nuova Opel Corsa punta su design e tecnologia

La Opel Corsa con 41 anni di storia, e 6 generazioni alle spalle, si rinnova, per seguire la costante evoluzione del modello.

Arriverà a fine anno in concessionaria con prezzi che partono dai 19.450 euro della 1.2 benzina da 75 CV, per arrivare ai 38.650 euro della GS elettrica da 156 CV.

L'ultimo aggiornamento riprende i concetti del prototipo GTX Experimental per quanto riguarda il frontale, sia per la "maschera" (Vizor) di colore nero, che per la linea verticale all'interno della quale c'è il logo Opel, riallacciandosi alle interpretazioni stilistiche dei modelli più recenti.

Cambiano anche le luci diurne che si raccordano al cofano, e di concerto, anche i paraurti. In questo modo l'auto risulta più moderna.

Nella vista posteriore spicca uno stile pulito con la scritta Corsa tridimensionale nella parte bassa del portellone.

L'abitacolo vede l'introduzione di un nuovo software con interfacce semplificate, ed è stato sottoposto ad una rivisitazione che lo ha reso più pulito.

Il volante presenta un rivestimento differente con la parte bassa tagliata a richiamare il Vizor.

Cambia anche il comando del cambio automatico, che fa a meno della classica leva.

Inoltre, sono stati aggiornati i rivestimenti dei sedili utilizzando materiali come l'alcantara ed una grafica sportiva.

Le motorizzazioni, oltre ai 1.2 benzina da 75, 100 e 136 CV, con gli ultimi due dotati di sistema mild hybrid a 48 volt, vedono l'ingresso del motore elettrico da 156 CV, che va ad affiancare quello da 136 CV, mentre nel nuovo listino non c'è traccia di unità a gasolio.

Tra gli accessori, la nuova Opel Corsa offre una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, con un nuovo ed intuitivo sistema infotainment che si avvale di uno schermo touch a colori che arriva fino a 10 pollici di ampiezza.

Inoltre, consente di avere anche i fari a matrice di Led ulteriormente potenziati e precisi, visto che sono passati da 8 a 14 elementi.

"Opel Corsa è un bestseller da oltre 40 anni - ha dichiarato Kyung Min Lee, designer Opel - la nuova è ancora più moderna, emozionante e performante".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA