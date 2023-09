Anche la DS 3 diventa esprit de voyage

Anche Ds 3 vede la sua gamma completata dalla collezione esprit de voyage, seguendo la caratterizzazione che ha già interessato Ds4, Ds7 e Ds9. Per questa variante i prezzi partono dai 34.300 euro della 1.2 PureTech da 130 CV, ed arrivano ai 44.300 euro dell’elettrica E-Tense, passando per i 36.250 euro della 1.5 BluHdi da 130 CV.

A livello estetico spiccano la personalizzazione esprit de voyage, che adorna decora le porte anteriori, le calotte degli specchietti con un esclusivo motivo inciso al laser, e le Ds wings in nero lucido, oltre ad una griglia della stessa colorazione ma punteggiata con elementi cromati. Inoltre, il modello in questione è impreziosito dai cerchi Kyoto da 18 pollici con finitura diamantata grigio antracite e rivestimento opaco. L’abitacolo, dalla tonalità grigio ghiaia, vede il cruscotto rivestito di pelle Nappa e decorato con la goffratura esprit de voyage, mentre i sedili presentano una finitura in bimateriale in cui il tessuto luxembourg è abbinato alla pelle nappa grigio ghiaia. Il tutto può essere reso ancora più esclusivo optando per i sedili in pelle pieno fiore nero basalto.

Non mancano delle soglie battitacco anteriori decorate con l’iconica mappa che rappresenta la firma della collezione; inoltre, i bordi dei tappetini sono realizzati in tonalità grigio perla, e riprendono il colore del rivestimento interno delle portiere. Basata sull’allestimento Rivoli, la Ds 3 esprit de voyage ha una dotazione che annovera il keyless entry and go, il sistema multimediale Ds Iris con navigazione 3D connessa, oltre a pacchetti che comprendono sedili anteriori riscaldati, bracciolo centrale anteriore, specchietto interno auto-oscurante senza cornice, alette parasole con specchietto di cortesia illuminati a LED, vano piedi illuminato, vetri posteriori oscurati e luci posteriori a LED.

Le motorizzazioni vedono all’apice dell’offerta l’unità elettrica da 156 CV con batteria da 54 kWh, per un’autonomia dichiarata di 402 km nel ciclo WLTP. La DS 3 esprit de voyage è disponibile anche con il propulsore a benzina PureTech da 130 CV e con il turbodiesel BlueHDi dalla stessa potenza, entrambi associati al cambio automatico a 8 rapporti.

