Mercedes-Benz Cle coupé rinnova la tradizione

La nuova coupé Mercedes-Benz si chiama Cle e, dall'anno prossimo, avrà in gamma anche la variante cabrio. Si tratta di una vettura che sfrutta le innovazioni delle più recenti classe C e classe E, e soddisfa le esigenze di una clientela appartenete a entrambi i modelli: un'auto, quindi, capace di essere a cavallo tra due segmenti.

Lunga 4.850 mm, larga 1.860 mm, alta 1.428 mm, e con un passo più lungo di 25 millimetri rispetto a quello della C coupé, offre uno spazio significativamente maggiore di quest'ultima. Esteticamente presenta le caratteristiche delle coupé della Stella, quali il passo lungo, il montante A fortemente inclinato, lo sbalzo anteriore corto e quello posteriore leggermente più lungo. Nella vista laterale spiccano due linee che evidenziano le estremità anteriore e posteriore, mentre dietro i nuovi gruppi ottici dominano la scena. L'abitacolo, oltre ad offrire 10 mm in più per la testa, 19 mm in più per spalle e gomiti, e 72 mm in più di per le ginocchia, rispetto a quello della C coupé, presenta un bagagliaio più ampio di 60 litri.





Tecnologicamente l'interno della Cle coupé sfoggia una strumentazione digitale da 12,3 pollici ed un display centrale da 11,9 pollici orientato verso il guidatore. Non manca l'illuminazione ambientale dinamica a 64 colori, mentre i sedili anteriori sono stati sviluppati ad hoc e, con il sistema audio surround 3D Burmester offerto in opzione, presentano due altoparlanti ciascuno all'altezza dei poggiatesta per creare un'esperienza musicale immersiva sfruttando il Dolby Atmos. Il sistema di infotainment, invece, è la versione di ultima generazione del noto MBUX.

Tutti i motori sono mild hybrid con sistema a 48 volt, con potenze che vanno dal turbo diesel 2 litri da 197+23 CV della 220d, al 2.0 turbo benzina da 258+23 CV della Cle 300 4Matic.

Il feeling di guida è incrementato dal telaio ribassato di 15 millimetri di serie.

Il listino parte dai 62.443 euro della 220d, fino ad arrivare ai 73.911 euro della 300 4Matic.

