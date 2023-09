DS: porte aperte all'elettrificazione il 16 e 17 settembre

Con l'iniziativa denominata E-lectrifying Experience, DS Automobiles invita a provare nei DS store l'intera gamma e le versioni E-Tense 100% elettriche o Plug-in hybrid nel weekend del 16 e 17 settembre. Si tratta di un progetto teso ad enfatizzare tutte le aree di espressione del brand che, oltre all'avanguardia tecnologica, ed all'esclusività, dimostra costante attenzione alla mobilità sostenibile, come si evince dalla giovane line up elettrificata.

Una gamma che, ad oggi, vanta quattro modelli in versione full electric o Plug-in hybrid, e che, dal 2024, dovrebbe ricevere solamente innesti di modelli elettrificati.

Il marchio francese è presente sul territorio italiano con 50 DS Store e, per i clienti più esigenti, ha creato "ONLY YOU, l'expérience DS": un programma di servizi esclusivi e prodotti su misura.

