Aperte le ordinazioni per smart #1

La nuova smart #1 è ordinabile presso lo store italiano online e nelle concessionarie, anche con la formula di noleggio a lungo termine. Inoltre, chi ordina e ritira l'auto entro il 30 ottobre 2023 beneficia di 500 euro di ricarica pubblica con charge@street offerti dalla casa. Una delle proposte d'acquisto prevede un anticipo di 5.000 euro e 48 canoni da 579 euro Iva inclusa. A livello di manutenzione tutte le smart #1 prevedono una programmazione ordinaria valida per 36 mesi e 45 mila km. La nuova elettrica del brand offre anche la connettività full per 12 mesi, ed una garanzia di 8 anni o 200 mila km sulla batteria. La vettura si rivolge a chi è alla ricerca di una smart in formato famiglia con dimensioni esterne contenute ed una grande abitabilità interna favorita dall'architettura elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA