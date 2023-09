Con Citroen Easy Go il leasing è facile ed elettrico

Si chiama Citroen Easy Go la nuova formula di leasing che la casa francese dedica ai modelli ë-C4 ed ë-C4 X, destinata ai clienti privati. L'iniziativa del marchio del double chevron nasce In occasione della 'Settimana europea della mobilità sostenibile', in programma dal 16 al 22 settembre.

Con un canone mensile a partire da 199 euro e un anticipo di 2500 euro, ad esempio, sarà possibile mettersi subito al volante di una Citroen ë-C4 con motore elettrico 100 kW 136cv S&S Feel.

Dopo tre anni, il cliente sarà libero di decidere se sostituire l'auto, riscattarla oppure restituirla senza oneri aggiuntivi, se non l'addebito di un costo pari a 0,05 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 15000 km totali.

Nell'offerta è inclusa la Wallbox, dispositivo compatto di ricarica, che si monta a parete, studiato per la ricarica domestica dei veicoli elettrici. L'attuale gamma elettrica di ë-C4 e ë-C4 X consente di offrire una soluzione di mobilità elettrica accessibile e adatta a tutti i tipi di viaggio. Di recente sui due modelli è stato lanciato il nuovo motore da 115 kW (156 Cv) abbinato a una nuova batteria a chimica avanzata da 54 kWh che può raggiungere un'autonomia di 420 km secondo il ciclo Wltp.

L'offerta Óasy Go beneficia dell'incentivo statale di 5000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1.





