Peugeot apre gli ordini della nuova 208

Si aprono ufficialmente gli ordini per la nuova Peugeot 208, che è stata rivista sia nello stile che nelle dotazioni, ed adotta inedite motorizzazioni ibride 48V, oltre ad un nuovo propulsore elettrico. Il listino della gamma italiana parte dai 20.120 euro della versione benzina PureTech 75 in allestimento Active, ed arriva ai 40.280 euro della variante elettrica con motore da 156 CV nella versione GT.

La nuova motorizzazione Hybrid 48V e-DCS6 da 100 CV, nell'allestimento Active, ha un prezzo d'attacco di 23.820 euro.

Forte di 3 versioni denominate, rispettivamente, Active, Allure, e GT, la nuova 208 per il mercato italiano presenta 6 motorizzazioni, tra cui le nuove unità Hybrid 48V e-DCS6, dotate del nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti e declinate nelle potenze di 100 CV e 136 CV.

Al vertice dell'offerta troviamo il nuovo propulsore elettrico da 156 CV, che promette più di 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, e percorrenze che arrivano fino ad un massimo di 576 km in città con una singola carica.



