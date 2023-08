Lancia ha dato il via alla nuova brand experience

E' ufficialmente partita la brand experience Lancia con i primi 40 concessionari italiani, dislocati in 13 regioni, che presentano la nuova corporate identity del marchio 6 mesi dopo l'inaugurazione del primo showroom di Milano.

Entro la fine del 2023, saranno 100 i punti vendita italiani totalmente rinnovati con la nuova immagine coordinata. "Siamo consapevoli di essere i protagonisti di un grande rinnovamento, insieme ai nostri concessionari e ai loro venditori - ha dichiarato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia - all'interno delle nostre concessionarie abbiamo creato degli spazi dedicati Lancia che rappresentano appieno i valori del marchio, con una nuova immagine coordinata".

Inoltre, è stato istituito un canale esclusivo di comunicazione dove tutti i 240 venditori possono confrontarsi direttamente tra loro e con noi i vertici del brand, visto che anche il ceo Napolitano, risponde alle domande, in un ambiente di collaborazione e confronto. Le strutture di nuova generazione presentano logo, lettering, colori, immagini che rappresentano la nuova corporate identity basata su qualità, elettrificazione, sostenibilità ed un modello innovativo di vendita che assicuri al cliente un'esperienza di acquisto premium. Quest'ultimo sarà al centro della scena vivendo un'esperienza immersiva nei nuovi punti vendita, che sono delle vere e proprie boutique contraddistinte dalla presenza di un elegante totem in marmo italiano, con le vetture esposte al centro, alla stregua di sculture da ammirare, e sarà ricevuto da un esperto in un'area di accoglienza dedicata chiamata sala.

Non mancano zone adibite alla consegna dell'auto acquistata e all'afters sales.



