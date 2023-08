Promozioni di agosto per Aprilia e Moto Guzzi

Aprilia e Moto Guzzi propongono nuove promozioni per entrare in possesso di modelli specifici dei brand nel mese di agosto.

Infatti, fino al termine del periodo in questione ci sono vantaggi che arrivano fino a 1000 euro per chi è intenzionato ad acquistare l'Aprilia Tuareg ed i modelli della gamma 850 di Moto Guzzi, quali la V7, la V9 e la "Tuttoterreno" V85 TT.

Si tratta di un vantaggio economico che l'acquirente può utilizzare sia come supervalutazione di un mezzo da dare in permuta, che per ricevere accessori proposti come il modello prescelto.

Inoltre, su Aprilia Tuareg e sui modelli della gamma Moto Guzzi 850 si può sfruttare il servizio di acquisto, denominato DreamRide Now, della durata di 24 o 36 mesi, con la formula del valore futuro garantito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA