Pure Power Honda, debuttano CR-V, ZR-V ed elettrica e:Ny1

La gamma dei suv e dei crossover Honda sta per arricchirsi di tre importanti novità. Oltre alla rinnovata generazione di CR-V, ora disponibile con motore full hybrid o plug-in hybrid, e all'inedito modello compatto ZR-V, la Casa di Tokyo si appresta a lanciare anche nel mercato italiano il crossover e:Ny1 da 204 Cv , secondo veicolo completamente elettrico di Honda e accreditato di un'autonomia di 412 km.

Per festeggiare questo momento di grande impegno industriale e commerciale - e soprattutto per far conoscere queste novità è nato Pure Power Honda, un evento esclusivo per scoprire in anteprima nazionale la nuova gamma dei suv e dei crossover.

L'appuntamento è per mercoledì 24 maggio al JustMe Milano, una location incantevole all'interno di Parco Sempione all'ombra della Torre Branca, dove tra spettacoli e dj set, il pubblico potrà avere un assaggio del futuro della mobilità in una cornice glamour. La serata vedrà diverse personalità di spicco alternarsi per presentare le novità Honda, protagoniste indiscusse dell'evento.

Un'esperienza suggestiva, riservata al pubblico, per toccare con mano le novità della Casa di Tokyo e che richiede solo la prenotazione attraverso i canali del JustMe.