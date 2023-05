Jeep: porte aperte nelle concessionarie il 13 e 14 maggio

Il porte aperte di Jeep, previsto per le giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio, rappresenterà una nuova occasione per conoscere da vicino l'Avenger, il SUV del brand proclamato Auto dell'Anno 2023, e tutta la gamma di SUV del marchio americano.

Forte di diversi riconoscimenti, l'Avenger rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione di Jeep e, pur avendo dimensioni compatte, vanta angoli d'attacco, di dosso, d'uscita, ed un'altezza da terra in linea con il DNA del brand, e si muove agevolmente con qualsiasi condizione atmosferica, per via della funzionalità Selec-Terrain. Caratterizza da un design funzionale, e da interni spaziosi e versatili, l'Avenger 100% elettrica presenta un nuovo motore elettrico ed una nuova batteria che accetta la ricarica rapida da 100 kW, per recuperare un'autonomia di 30 km in tre minuti, e passare dal 20 all'80% della carica in 24 minuti. Percorre fino a 400 km WLTP e fino a 550 km nella guida in città, con il suo pacco batteria da 54 kWh.

In Italia questo Suv è disponibile anche con il motore 1.2 a benzina da 100 cavalli e 205 Nm di coppia, che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

La nuova Jeep Avenger full electric è proposta anche con rate mensili da 249 euro, con tanto di walbox compresa, mentre la 1.2 benzina con una rateizzazione da 199 Euro. Nelle rate sono inclusi due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati.